‘Stijgende prijzen zitten bouwers dwars’

Aannemers komen steeds vaker in de problemen door de stijgende prijzen van bouwmaterialen en personeel. Dat constateert branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers NVB. Veel bouwbedrijven tekenden al jaren geleden in voor projecten, maar zitten met de toen afgesproken prijs te dicht op of zelfs onder de kostprijs.

Onlangs ging het Brabantse bouwbedrijf Moonen failliet door dergelijke problemen. ,,We hebben signalen dat meer bedrijven in de sector hier last van hebben”, vertelt Coen van Rooyen van de NVB. ,,Het gaat dan met name om bedrijven die vooral bouwen en niet zelf ontwikkelen.”

Vaak wordt bij aanbestedingen wel een verhoging meegenomen die gekoppeld is aan een prijsindex. Probleem is echter dat die index achterloopt en uitgaat van een gemiddelde, legt Van Rooyen uit. ,,Niet overal is de prijsstijging even groot.” Ook worden de gestegen loonkosten niet meegenomen in deze bouwkostenindex.