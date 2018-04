Frankrijk mag managers Uber vervolgen

Frankrijk mag leidinggevend personeel van de taxidienst Uber vervolgen. Het Franse verbod om niet-professionele chauffeurs zonder vergunning via Uberpop taxidiensten te laten verrichten, was toegestaan zonder de Europese Commissie vooraf in te lichten. Het Europees Hof van Justitie heeft dat bepaald.

De rechtbank in Lille had gevraagd of de Franse autoriteiten het wetsontwerp waarin de dienst werd verboden hadden moeten voorleggen aan Brussel. Het hof oordeelt dat dat niet het geval is, waardoor de weg naar vervolging openstaat.

Uber France had betoogd dat de Franse wet een technisch voorschrift voor een informatiedienst was. Wetgeving voor digitale diensten moet vooraf worden voorgelegd aan de Europese Commissie. Dat was niet gebeurd, waarop het Amerikaanse bedrijf had aangevoerd dat de wet niet kan worden gebruikt om twee van zijn managers te vervolgen.

Het hof oordeelde in december dat Uberpop in essentie een transportdienst is. ,,De lidstaten kunnen de illegale uitoefening van een vervoersactiviteit zoals UberPop verbieden en bestraffen zonder voorafgaande kennisgeving”, stelt het hof nu. De rechters in Luxemburg volgen met hun uitspraak het advies van de advocaat-generaal van het hof uit juli.

Het arrest staat volgens Uber los van de rechtszaak tegen medewerkers in Parijs. Deze zaak draait erom of een Franse wet uit 2014 had moeten worden aangemeld bij de Europese Commissie en is gerelateerd aan een dienst waarmee we in 2015 zijn gestopt in Frankrijk, laat een woordvoerder weten. ,,Zoals onze nieuwe topman heeft gezegd: het is gepast om diensten als Uber te reguleren and daarom zullen we onze dialoog met steden in Europa blijven voortzetten.’’