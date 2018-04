ING geeft ook betaalkaarten van Visa uit

Klanten van ING die een nieuwe betaalkaart aanvragen, krijgen niet meer automatisch een pas met Maestro als betaalsysteem. De bank geeft sinds kort ook debetkaarten uit die werken met V-Pay, een vergelijkbaar systeem van Visa.

ING wil met het aanbod minder afhankelijk worden van één provider van betaalkaarten. Daarnaast verwacht de bank meer te profiteren van technologische vernieuwingen in betalingsverkeer door debetkaarten van zowel Visa als Mastercard te gebruiken.

De verdeling tussen kaarten met V-Pay of Maestro gebeurt willekeurig. ING kreeg na een kleine proef in februari geen signalen dat er een sterke voorkeur is voor een van de twee systemen, laat een woordvoerder weten. Mochten bepaalde klanten wel gehecht zijn aan Maestro-kaarten, dan blijft wisselen mogelijk.