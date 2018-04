Kamer wil nummerbehoud bij wisseling van bank

De Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om van bank te wisselen met behoud van het eigen rekeningnummer. Een voorstel daartoe van D66 en Partij voor de Dieren (PvdD) kan rekenen op steun van alle partijen. Het zou voor consumenten de drempel verlagen om een bank af te rekenen op bijvoorbeeld het beloningsbeleid.

Directe aanleiding is de rel die ING vorige maand ontketende door een forse salarisverhoging voor topman Ralph Hamers aan te kondigen. De bank trok dat plan na felle protesten snel weer in, maar het zorgde er wel voor dat de bankensector in politiek Den Haag volop in de schijnwerpers staat.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra liet al weten dat het voorstel in de praktijk lastig zal zijn uit te voeren. ,,IBAN-nummers zijn Europees geregeld en bovendien gekoppeld aan banknamen”, zei de bewindsman vorige week. Wel beloofde hij de kwestie in Brussel aan te kaarten.