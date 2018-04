‘Lufthansa doet bod op Alitalia’

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft een bod gedaan op zijn failliete Italiaanse branchegenoot Alitalia. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA zonder bronnen te noemen. De deadline voor het indienen van een bod was dinsdagmiddag.

EasyJet heeft ook een bod gedaan. De Britse prijsvechter maakte bekend zijn eerdere bod te hebben aangepast. Ryanair toonde eerder ook interesse, maar haakte eind vorig jaar af.

Ook Air France-KLM zou volgens met name Italiaanse media samen met partners Delta Air Lines belangstelling hebben, maar de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie ontkende eerder al. Air France-KLM en Alitalia werken al jaren nauw samen en praten daar over, niet over een overname, zei topman Jean-Marc Janaillac in februari.

Alitalia ging vorig jaar failliet nadat het personeel zich tegen een grote saneringsoperatie had gekeerd. Grootaandeelhouder Etihad Airways besloot daarop de geldkraan dicht te draaien.