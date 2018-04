‘Volkswagen vervangt topman Müller’

De Duitse automaker Volkswagen voert een grote reorganisatie door in de top van het bedrijf. Topman Matthias Müller maakt daarbij volgens berichten plaats voor Herbert Diess, de huidige chef van het merk Volkswagen. Dat schrijft zakenkrant Handelsblatt op basis van bronnen bij het concern.

Volkswagen zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder gaf de automaker wel prijs dat er enkele wijzigingen in de top zouden worden doorgevoerd. Voorzitter Hans Dieter Pötsch zou momenteel met het bestuur en de toezichthouders bij Volkswagen om tafel zitten om over de wijzigingen van structuur te praten.

Sinds het grootscheepse dieselschandaal, die de automaker miljarden kostte, is het Volkswagen er alles aan gelegen de structuur van het bedrijf te veranderen. Met name het management ging op de schop. Daarbij krijgen regiomanagers en de afzonderlijke merken die onder de VW-vlag opereren meer verantwoordelijkheid.