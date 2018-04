Wall Street opent flink hoger

De beurzen in New York zijn dinsdag met forse plussen geopend. De markt reageert positief op opmerkingen van de Chinese president Xi Jinping die verklaarde dat zijn land opener moet worden voor buitenlandse investeerders en dat importheffingen op onder meer auto’s flink verlaagd zullen worden. Daardoor ebde de vrees voor een hard handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten weg.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,7 procent hoger op 24.375 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 2649 punten en technologiebeurs Nasdaq klom 1,4 procent tot 7049 punten.

Xi zei op een belangrijk economisch forum in Azië dat China het makkelijker zal maken voor buitenlandse bedrijven om zaken te doen in de tweede economie van de wereld. Ook zal intellectueel eigendom beter beschermd worden. Bij beleggers viel de verzoenende toon die hij aansloeg in de smaak. Eerder sloegen Peking en Washington elkaar nog om de oren met importheffingen.

Autofabrikanten op Wall Street hadden dankzij opmerkingen van Xi over lagere importheffingen een goede. General Motors (GM), Ford Motor, Fiat Chrysler en Tesla gingen tot 2,3 procent vooruit.

Facebook (min 0,3 procent) blijft in de belangstelling staan. Topman Mark Zuckerberg geeft dinsdag en woensdag uitleg in het Amerikaanse Congres over het privacyschandaal. Maandag trok Zuckerberg in een vooraf gepubliceerde verklaring opnieuw het boetekleed aan, waarbij hij benadrukte dat hij verantwoordelijk is voor alles wat is gebeurd.