Nederlaag Donar bij Venezia in halve finales

Artis Micropia duikt in de wereld van poep

Google plus

Google plus

De man uit de staat Idaho kreeg een rente van 30 procent voorgeschoteld voor de aankopen en aanvullende kosten. Hij eist de in rekening gebrachte kosten terug plus een schadevergoeding van een miljoen dollar.

Een klant van de Amerikaanse bank JPMorgan is naar de rechter gestapt wegens de in zijn ogen exorbitante kosten die hij moest betalen bij het kopen van bitcoins en andere cryptovaluta’s met zijn creditcard. Mogelijk kunnen andere klanten van de bank zich bij de zaak aansluiten.

article

1080024

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Een klant van de Amerikaanse bank JPMorgan is naar de rechter gestapt wegens de in zijn ogen exorbitante kosten die hij moest betalen bij het kopen van bitcoins en andere cryptovaluta's met zijn creditcard. Mogelijk kunnen andere klanten van de bank zich bij de zaak aansluiten.

https://nieuws.nl/economie/20180411/jpmorgan-aangeklaagd-om-hoge-cryptokosten/

https://cdn.nieuws.nl/media/2018/04/12004122/jpmorgan-aangeklaagd-om-hoge-cryptokosten.jpg

Zakelijk