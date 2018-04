Natte winter zit Carrefour dwars

Carrefour heeft de afgelopen maanden last gehad van slecht weer. De natste winter in Frankrijk in zestig jaar zorgde ervoor dat er minder werd gewinkeld, waardoor het Franse supermarktconcern niet echt opschoot met zijn plannen om zijn resultaten op te krikken.

Het bedrijf had daarnaast net als het afgelopen jaar last van stevige concurrentie op zijn thuismarkt. De omzet steeg in het eerste kwartaal op vergelijkbare basis echter met slechts 0,4 procent tot 20,8 miljard euro. In het vierde kwartaal was nog sprake van bijna 2 procent groei.

Carrefour had ook last van moeilijkere marktomstandigheden op de Braziliaanse markt. Het bedrijf gaf geen update over de winst.

In januari kondigde Carrefour een reorganisatie aan om de uitgaven te drukken. Met Pasen werd in Frankrijk nog actiegevoerd tegen de aangekondigde banenreductie op het hoofdkantoor. De koers van Carrefour is dit jaar al 24 procent gezakt.