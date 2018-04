Recordaantal tweedehands auto’s geïmporteerd

De import van tweedehands personenauto’s heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een recordhoogte bereikt. In totaal kwamen 61.530 occasions van over de grens, berekende dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.

Het aantal geïmporteerde gebruikte auto’s lag in de eerste drie maanden van 2018 een kwart hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee krijgt de stijging van vorig jaar een vervolg. In heel 2017 werden 197.726 tweedehands auto’s uit het buitenland gehaald, 17,5 procent meer dan het jaar daarvoor.

De beslissing van een Duitse federale rechter dat steden dieselauto’s een rijverbod mogen opleggen, is volgens VWE van weinig invloed geweest op het importrecord. ,,Er zijn in het eerste kwartaal wel meer diesels geïmporteerd, maar je ziet dat het aantal benzineauto’s nog harder toeneemt”, zegt woordvoerder Gerhard Heijink.