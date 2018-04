Brussel op de bres voor boeren

Supermarkten moeten boeren, vissers, coöperaties en andere leveranciers van bederfelijke levensmiddelen op tijd gaan betalen. Ook mogen ze bestellingen niet meer op het laatste moment annuleren of contracten zomaar veranderen. Bij overtredingen krijgen toezichthouders in de lidstaten de bevoegdheid boetes op te leggen.

De Europese Commissie wil hiermee een einde maken aan oneerlijke handelspraktijken, zodat ,,kwetsbare’’ landbouwers meer zekerheid en bescherming krijgen. Zij hebben veel minder onderhandelingsmacht dan de grote supermarktketens en maar weinig andere opties om hun producten te slijten. De commissie verwacht geen hogere prijzen.

Onverkochte levensmiddelen mogen niet zomaar worden teruggestuurd en leveranciers hoeven alleen mee te betalen aan reclamecampagnes als dat is afgesproken. Uit angst afnemers te verliezen, zijn sommige boeren bang aan de bel te trekken. Daarom komt er een vertrouwelijke klachtenprocedure.

,,Het voorstel van vandaag gaat in wezen over eerlijkheid, over een stem geven aan de stemlozen, over rechtvaardigheid voor wie, buiten zijn schuld, het slachtoffer is van een zwakke onderhandelingspositie’’, aldus EU-landbouwcommissaris Phil Hogan.

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.