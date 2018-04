‘Koeien moeten meer van eigen grond eten’

Melkveehouders moeten hun vee anders gaan voeden. In een advies van een commissie die is ingesteld door de LTO Vakgroep Melkveehouderij en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) staat dat de melkveehouderij van de toekomst grondgebonden is. En dat betekent: het eten van de koe komt meer van eigen grond of grond in de buurt en melkveehouders kunnen hun mest kwijt op eigen grond of direct in de buurt.

De Commissie Grondgebondenheid voor de melkveehouderij wil dat dit in 2040 is gerealiseerd. Hierdoor ontstaan dan, zo heet het, lokale kringlopen van voer en mest die passen in een circulaire economie. Hiermee kan de positie van Nederlandse zuivel op de markt en in de samenleving worden versterkt.

Afgesproken is dat dit advies bindend is.