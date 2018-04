Minder felle toon Trump zet beurzen hoger

De Europese aandelenbeurzen gingen donderdagmiddag omhoog. De acute vrees bij beleggers voor een militaire aanval van de Verenigde Staten op Syrië verdween naar de achtergrond na een tweet van de Amerikaanse president Donald Trump. Op het Damrak was DSM favoriet na een verhoging van de winstverwachting.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde minder dan een uur voor de openingsbel in New York 0,5 procent hoger op 547,24 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 793,36 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen bleef wat achter met een marginale min.

Trump zei woensdag in een tweet dat Rusland zich klaar moet maken voor raketten richting de Russische bondgenoot Syrië. Een dag later voegde hij daar aan toe nooit te hebben gezegd wanneer een aanval op Syrië zal worden uitgevoerd. Dat hield hij in het midden. ,,Het kan zeer binnenkort gebeuren of helemaal niet binnenkort”, zo meldde hij.

DSM was de grote winnaar bij de hoofdfondsen met een plus van bijna 5 procent. Het speciaalchemiebedrijf schroefde zijn verwachting voor de winstgroei in 2018 op na een naar eigen zeggen zeer sterk eerste kwartaal. DSM profiteert onder meer van fors hogere vitamineprijzen. DSM rekent nu voor heel 2018 op een winststijging met circa een kwart.