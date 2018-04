Nederlander maakt zich niet gek met crypto’s

Nederlanders zijn relatief voorzichtig als het gaat om beleggingen in onder meer cryptovaluta’s. Dat concludeert toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van voorlopig onderzoek.

Op het hoogtepunt begin dit jaar was de markt voor crypto’s en ico’s, een andere vorm van digitaal geld scheppen, zo’n 800 miljard dollar, tegenover 20 miljard dollar een jaar eerder. Investeerders raken volgens de AFM verblind door het succes en willen graag een graantje meepikken. Daarin schuilen volgens de AFM juist de risico’s. Maar Nederlanders laten zich niet helemaal gek maken.

Het gros van de investeerders heeft ,,relatief kleine bedragen” gestoken in de digitale producten. Circa 69 procent van de Nederlandse cryptobeleggers zit er voor minder dan 1000 euro per persoon in. Daarmee is ook de kwetsbaarheid beperkt. Circa 1 procent van de crypto-investeerders gaf aan kwam door de stevige koersval die eind 2017 inzette in de problemen.

De AFM waarschuwde andermaal voor de risico’s van een markt ,,die nog duidelijk in zijn kinderschoenen staat”. Het overgrote deel van de Nederlandse investeerders (80 procent) is zich daar volgens het onderzoek bekend met de waarschuwing. De invloed die de AFM kan uitoefenen is momenteel relatief beperkt.