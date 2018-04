Puma verhoogt prognose

Sportartikelenfabrikant Puma is iets positiever geworden over de resultaten over heel het jaar. Het Duitse bedrijf verkocht meer sportschoenen- en kleding en ook het bedrijfsresultaat ging fors omhoog. Politieke instabiliteit en handelsconflicten wereldwijd zorgden er echter voor dat Puma de prognose maar licht verhoogde.

De omzet ging in het eerste kwartaal met 12 procent omhoog tot 1,1 miljard euro. Aangepast voor valutaverschillen was de groei zelfs 21 procent. Het bedrijfsresultaat kwam in de eerste drie maanden uit op 112 miljoen euro, tegen 70 miljoen euro in het eerste kwartaal van vorig jaar.

Puma gaat nu uit van een omzetgroei voor het hele jaar tot 12 procent, waarbij de bovengrens eerder op 10 procent lag. Voor het bedrijfsresultaat hanteert Puma een bandbreedte van 310 miljoen tot 330 miljoen euro. Dat was in een eerdere prognose 305 miljoen tot 325 miljoen euro. Het bestuur van de sportartikelenmaker verwacht nog altijd dat de nettowinst ,,significant verbetert”.