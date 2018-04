Shell ziet transitie als beperkt risico

De risico’s door de energietransitie voor de investeringen van Shell zijn de komende tijd beperkt. Dat meldt het Nederlands-Britse olie- en gasbedrijf in een rapport over de gevolgen van de overgang naar schonere brandstoffen.

Shell dat van de huidige olie- en gasreserves van het bedrijf in 2030 naar schatting 80 procent is opgepompt. Hoewel er in de tussentijd nieuwe velden bij kunnen komen zegt de onderneming tot die tijd goed bestand te zijn tegen eventuele aanhoudend lage olie- en gasprijzen.

Voor de middellange termijn verwacht Shell te investeren in activiteiten die belangrijker worden door de energietransitie zodat het daarin een sterke positie verwerft. Zo wordt in Nederland al meer geld gestoken in windprojecten en in het Verenigd Koninkrijk in energiedistributie aan consumenten. Daarnaast investeert de oliegigant in onder meer elektrisch rijden en rijden op waterstof.

De lange termijn is nog erg onzeker, stelt Shell. Maar de multinational zegt flexibel genoeg te zijn om daarop in te kunnen spelen.