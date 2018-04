ThyssenKrupp en Tata Steel zijn er bijna uit

ThyssenKrupp en Tata Steel vorderen met de onderhandelingen over de fusie van hun Europese activiteiten. ThyssenKrupp meldt dat de twee staalreuzen voor eind juni dan eindelijk de knoop hopen door te hakken. Aanvankelijk werd nog gesproken van eerder dit jaar.

Het Indiase Tata en het Duitse ThyssenKrupp kondigden de deal vorig jaar aan. Er moest toen nog veel uitgewerkt worden. Volgens ingewijden waren de partijen onlangs nog steeds aan het bakkeleien over een Britse pensioenkwestie en toezeggingen over de zelfstandigheid van Tata’s vestiging in IJmuiden, het vroegere Hoogovens.

Het boekenonderzoek is nu bijna afgerond. Experts denken dat er zo’n 400 miljoen tot 600 miljoen euro aan kostenvoordelen te behalen zijn. Dat kan omdat er zo’n 4000 banen geschrapt gaan worden. Dat laatste leidde eerder tot grote onrust bij het personeel. ThyssenKrupp is er inmiddels uit met zijn vakbonden. In Nederland bereikte Tata Steel onlangs een principeakkoord, nadat duidelijk werd dat hier er hoogstens 400 arbeidsplaatsen verdwijnen. Het adviestraject met de ondernemingsraad loopt echter nog, vandaar dat de bonden hier nog geen definitief groen licht hebben gegeven.