Uitzend-cao geldt ook voor payrollbedrijven

Payrollbedrijven als Tentoo en DPA moeten zich van de rechter gewoon aan de cao voor de uitzendbranche houden, als deze binnenkort algemeen verbindend verklaard is. Volgens vakbond FNV betekent dit dat mensen die via een payrollbedrijf aan de slag zijn er straks mogelijk in arbeidsvoorwaarden op vooruitgaan.

Tentoo en DPA probeerden zich via de rechter in Amsterdam te verweren tegen een eerder besluit van het ministerie van Sociale Zaken, omdat zij onder de uitzend-cao uit wilden komen. Met een eigen cao kunnen payrollbedrijven immers andere, slechtere arbeidsvoorwaarden hanteren. Denk bijvoorbeeld aan twintig vakantiedagen uitbetalen in plaats van 25 dagen volgens de uitzend-cao.

Bij payrollen werk je voor een bepaald bedrijf maar ben je formeel in dienst van een payrollbedrijf dat jou dan op permanente basis uitleent. Volgens de rechter komt dit op hetzelfde neer als uitzenden, vandaar dat die cao dus ook van toepassing moet zijn.