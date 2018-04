Wall Street in de plus

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger uit de startblokken gekomen. De dreiging van een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië ebde weer wat weg, wat het beurssentiment een duwtje in de rug gaf. President Donald Trump liet zich wat minder agressief uit over een eventuele aanval na de oorlogstaal een dag eerder. Beleggers verwerken verder kwartaalresultaten van bedrijven als Delta Air Lines en BlackRock.

Trump zei woensdag in een tweet dat Rusland zich klaar moet maken voor raketten richting de Russische bondgenoot Syrië. Een dag later voegde hij daar aan toe nooit te hebben gezegd wanneer een aanval op Syrië zal worden uitgevoerd. Dat hield hij in het midden. ,,Het kan zeer binnenkort gebeuren of helemaal niet binnenkort”, zo meldde hij.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,9 procent hoger op 24.409 punten. De brede S&P 500-index won 0,7 procent tot 2660 punten. Schermenbeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 7117 punten.

Bij de bedrijven won luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines 1,8 procent nadat het eerstekwartaalcijfers had geopenbaard. Interieurwinkelketen Bed, Bath & Beyond kreeg een tik en zakte bijna 17 procent, na tegenvallende cijfers en verlaging van de koersdoelen door analisten. Vermogensbeheerder BlackRock en drogisterijketen Rite Aid kwamen ook met resultaten naar buiten en stonden respectievelijk 1,7 procent en 5,2 procent hoger.