Banken VS profiteren van belastingvoordelen

Wells Fargo maakte het drietal banken dat vrijdag met cijfers kwam compleet. Dat de winst hoger uitviel had ook te maken met opbrengsten uit de verkoop van leningen en een bedrijfsonderdeel. De nettowinst kan nog aangepast worden als er een akkoord wordt bereikt met twee toezichthouders over een boete.

Citgroup sloot het kwartaal af met een winst van 4,6 miljard dollar, een half miljard dollar meer dan een jaar eerder. Naast het belastingvoordeel bracht ook de consumentendivisie van Citi meer op, vooral in Aziƫ en Latijns-Amerika.

JPMorgan zag zijn winst met 8,7 miljard dollar ruim een derde hoger uitvallen. Ook de opbrengsten van de bank stegen tot recordhoogte. Vooral de handel in aandelen zorgde voor een stevige impuls. Verder bleef de bank profiteren van de oplopende rentes.

Amerikaanse banken profiteren optimaal van de onlangs aangepaste belastingtarieven door de regering-Trump. Grote banken als Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo boekten in de eerste maanden van het jaar allemaal hogere winsten in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder, mede vooruitgeholpen door de gewijzigde regels.

