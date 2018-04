Beperkte uitslagen op beurzen Europa

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag licht hoger gesloten, waarbij de koersuitslagen zeer beperkt bleven. Beleggers hadden onder meer oog voor de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken Wells Fargo, JPMorgan Chase en Citigroup. De vrees voor een Amerikaanse aanval op Syrië bleef voor terughoudendheid zorgen.

De AEX-index in Amsterdam eindigde een fractie hoger op 548,05 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 795,00 punten. De effectenbeurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent.

Galapagos was koploper in de AEX met een winst van 4 procent. Het biotechnologiebedrijf kondigde een nieuwe fase aan in een onderzoek van een kandidaatmedicijn voor patiënten met idiopatische longfibrose (IPF). Het programma zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar beginnen. Supermarktconcern Ahold Delhaize noteerde ex-dividend en zakte 4,5 procent.