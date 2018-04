Focus op banken op positief Wall Street

JPMorgan zag zijn omzet en winst in het eerste kwartaal flink toenemen, onder meer geholpen door belastingvoordelen. Het aandeel verloor desondanks 0,5 procent. Citigroup (plus 0,5 procent) profiteerde ook van belastingregels en zag het resultaat toenemen. Bij Wells Fargo kwam de winst iets hoger uit, maar zakten de opbrengsten. Het aandeel Wells Fargo ging 1,5 procent omlaag.

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend. Beleggers op Wall Street verwerkten de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken Citigroup, Wells Fargo en JPMorgan Chase. Zorgen over een mogelijke Amerikaanse aanval op Syrië en oplopende handelsconflicten verdwenen iets naar de achtergrond.

