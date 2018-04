Geen schot in onderhandelingen Air France

Er zit nog geen schot in de loononderhandelingen tussen de Franse vakbonden en luchtvaartmaatschappij Air France. Volgens Air France zijn de gesprekken afgebroken en wordt hopelijk volgende week weer verder gepraat.

Er is in de afgelopen tijd geregeld gestaakt door het personeel, met een kostenpost van 170 miljoen euro voor Air France. De bonden eisen een loonsverhoging van 6 procent, maar Air France vindt die verhoging onverantwoord en wil het geld liever aan bijvoorbeeld nieuwe vliegtuigen besteden. De maatschappij biedt voor dit jaar een loonsverhoging van 2 procent en wil praten over een meerjarenplan.

Air France riep de bonden eerder deze week op om het overleg te hervatten. Volgens het concern zijn onderhandelingen de enige oplossing in dit conflict. Er staan nog acties gepland voor later deze maand.