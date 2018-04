Vlak begin voor AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen zonder grote koersuitslagen. Beleggers deden het rustig aan na de opmars een dag eerder en keken uit naar de kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken als Wells Fargo, JPMorgan en Citigroup.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handel nagenoeg onveranderd op 547,78 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 797,73 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,1 en 0,3 procent. Londen daalde een fractie.

Galapagos was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 3,5 procent. Het biotechnologiebedrijf kondigde een nieuwe fase aan in een onderzoek van een kandidaat-medicijn voor patiƫnten met idiopatische longfibrose (IPF). Het programma zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar beginnen.