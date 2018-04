Nikkei begint week met winst

De Japanse aandelenbeurs is maandag met een kleine winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De raketaanval op Syrië door de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het afgelopen weekeinde bracht beleggers niet van de wijs. De andere belangrijke beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent hoger op 21.835,53 punten. Farmaceutische bedrijven waren in trek. Ook bedrijven die op de binnenlandse markt zijn georiënteerd zoals de retailers zaten in de lift door de vrees dat een handelsoorlog tussen de VS en China niet volledig kan worden voorkomen.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent en in Seoul steeg de Kospi 0,1 procent. De Chinese beurzen stonden wel onder druk. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 1,6 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 1,9 procent.