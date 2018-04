Sancties VS tegen smartphonemaker ZTE

De Chinese smartphonemaker ZTE hoeft voorlopig niet meer te rekenen op technologie uit de Verenigde Staten. Het Amerikaanse ministerie van Handel verbiedt Amerikaanse bedrijven de komende zeven jaar onderdelen te verkopen aan ZTE.

De sanctie heeft te maken met een eerdere zaak, waarin ZTE heeft toegegeven technologie en goederen aan Iran te hebben doorverkocht. Het bedrijf betaalde in die zaak een boete van 890 miljoen dollar. Ook moest worden opgetreden tegen het personeel dat in de fout was gegaan. Omdat ZTE daar onvoldoende werk van heeft gemaakt, is nu besloten tot dit handelsverbod.

Ook in het Verenigd Koninkrijk worden ZTE de duimschroeven aangedraaid. De Britse overheid heeft bedrijven in de telecomsector gewaarschuwd voor samenwerkingen met de Chinezen.