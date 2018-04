Weer rel rond manager Korean Air

Luchtvaartmaatschappij Korean Air heeft opnieuw een dochter van de topman geschorst wegens vermeend wangedrag. Het gaat volgens persbureau Yonhap om bestuurder Cho Hyun-min, die flink tekeer zou zijn gegaan tijdens een vergadering.

Cho is de zus van Cho Hyun-ah, die eerder tot een jaar celstraf is veroordeeld vanwege de beruchte nootjesrel. Zij liet een vliegtuig omkeren omdat ze haar snack geserveerd kreeg in een zakje in plaats van op een bordje. De politie kijkt nu of Cho Hyun-min zich eveneens schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Ze blijft op non-actief staan tot het onderzoek is afgerond.

De aanleiding voor het onderzoek zijn berichten dat Cho vorige maand tijdens een vergadering schreeuwde en met water gooide naar een manager van een reclamebureau. De bestuurder ontkende met water te hebben gegooid, maar ging toch diep door het stof. ,,Ik was dom bezig. Het spijt me”, zei ze tegen verslaggevers.