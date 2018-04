China zet deur voor buitenland verder open

China gaat stoppen met een reeks beperkingen voor buitenlandse bedrijven die willen investeren in de Chinese auto-industrie. Dat heeft de Chinese Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming aangekondigd.

Sinds 1994 moeten buitenlandse autoconcerns die in China aan de slag willen een samenwerkingsverband aangaan met een Chinese partij. Van zo’n joint venture mag een buitenlands bedrijf niet meer dan 50 procent van de aandelen in handen hebben.

Hier komt komende jaren verandering in, staat in de nieuwe overheidsplannen. Voor het maken van onder meer elektrische voertuigen gaat dit jaar al een streep door de eigendomsbeperkingen bij de samenwerkingsverbanden. In 2020 wordt vervolgens de limiet voor het maken van bedrijfsvoertuigen opgeheven en in 2022 schrapt China dan de beperkingen voor de bouw van gewone personenauto’s. Ook moet het dan mogelijk worden voor buitenlandse partijen om meer dan twee joint ventures aan te gaan in China.