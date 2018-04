Meer investeringen in Europese windmolens

De investeringen in Europese windenergie zijn vorig jaar met bijna een tiende toegenomen. In totaal staken investeerders ruim 51 miljard euro in windenergie. Daarmee zijn windmolens goed voor de helft van alle investeringen in de Europese energiesector, stelt brancheorganisatie WindEurope.

Volgens de belangenclub is de interesse in windenergie toegenomen omdat investeerders de sector minder risicovol vinden. Door technologische ontwikkelingen en meer concurrentie zijn windmolenparken goedkoper geworden, waardoor rendement makkelijker te behalen is.

De stijging is voornamelijk terug te zien in overnames van bestaande windenergieprojecten. Het totaalbedrag dat daarin omging, verdubbelde vorig jaar tot 9 miljard euro. Ook de waarde van bedrijfsovernames verdubbelde, van 2,5 miljard tot meer dan 5 miljard euro.

Naar de ontwikkeling van nieuwe windmolenprojecten ging minder geld dan een jaar eerder. In totaal trokken investeerders daar 22,3 miljard euro voor uit, een afname van 19 procent ten opzichte van 2016. Volgens WindEurope wordt met die investeringen wel meer energie opgewekt, omdat de kosten daalden.