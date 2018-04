Netflix straalt op groen Wall Street

De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag duidelijk op winst. Onlinevideodienst Netflix was een grote winnaar dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers en vooruitzichten. Ook andere grote bedrijven zoals Goldman Sachs, Johnson & Johnson (J&J) en UnitedHealth gaven inzage in de boeken.

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus op 24.765 punten. De brede S&P 500 steeg 1 procent tot 2703 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,7 procent vooruit tot 7274 punten.

Netflix schoot bijna 10 procent omhoog. De streamingdienst blijft goed scoren met zijn zelf geproduceerde series en films en verwacht dit kwartaal 6,2 miljoen nieuwe klanten te mogen verwelkomen. Dat is een stuk meer dan de 4,8 miljoen nieuwe abonnees waar analisten gemiddeld van uitgingen. Andere techfondsen zoals Apple, Facebook, Google-moeder Alphabet en Amazon gingen mee omhoog in het kielzog van Netflix met plussen tot 3,7 procent.

Goldman Sachs leverde 1,9 procent aan beurswaarde in. De grote Amerikaanse bank voerde zijn winst in het afgelopen kwartaal met meer dan een kwart op, maar dat leek onvoldoende voor beleggers die het aandeel in de verkoop deden.

Medisch concern J&J zakte 1,3 procent in het rood. De omzetverwachting voor 2018 werd opwaarts bijgesteld, maar de winstprognose bleef onveranderd. De grote zorgverzekeraar UnitedHealth steeg 2,8 procent na meevallende resultaten en een verhoging van de winstverwachting voor dit jaar.

Tesla daalde 0,3 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft opnieuw de productie van de Model 3 stilgelegd om knelpunten in het productieproces aan te pakken. Eerder dit jaar lag de productie ook al een week stil.

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat er in maart meer nieuwe huizen in de Verenigde Staten in aanbouw zijn genomen, na een daling van de huizenbouw een maand eerder. Verder ging de productie in de Amerikaanse industrie vorige maand iets sterker omhoog dan economen hadden gedacht.

De euro was 1,2363 dollar waard, tegen 1,2345 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent goedkoper op 66,19 dollar. Brentolie zakte 0,3 procent in prijs tot 71,24 dollar per vat.