TomTom klimt op hoger Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag hoger geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen met winsten na de verliesbeurt een dag eerder. De handel stond vooral in het teken van de bedrijfsresultaten en macro-economische cijfers uit China. Op het Damrak vielen de kwartaalresultaten van TomTom in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 548,16 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 799,70 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent. Londen stond een fractie hoger.

TomTom won ruim 7 procent bij de middelgrote bedrijven. De navigatiedienstverlener zag de kwartaalomzet zoals verwacht verder dalen, onder druk van de afzwakkende verkoop bij zijn consumententak. Daar daalden de opbrengsten met ruim een kwart. Wel zaten de opbrengsten van dienstverlening aan de auto-industrie duidelijk in de lift. Verder viel het bedrijfsresultaat van TomTom hoger uit.