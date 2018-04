TomTom uitblinker op positief Damrak

De aandelenbeurzen in Europa zijn dinsdag met aardige koerswinsten gesloten. In Amsterdam werden de kwartaalresultaten van TomTom positief onthaald door beleggers.

De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,9 procent in de plus op 551,32 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 801,68 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen 0,8 en 1,6 procent, Londen steeg 0,4 procent.

TomTom was met een plus van bijna 4 procent koploper in de MidKap. De navigatiedienstverlener zag de kwartaalomzet zoals verwacht verder dalen, onder druk van de afzwakkende verkoop bij zijn consumententak. De opbrengsten van dienstverlening aan de auto-industrie zaten duidelijk in de lift en dat viel goed op de markt.

De AEX werd aangevoerd door vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco met een winst van 3 procent. Kabel- en telecomconcern Altice ging 2,3 procent vooruit. Het aandeel sprong een dag eerder al ruim 5 procent omhoog na berichten dat het Franse telecombedrijf Bouygues samen met andere investeerders een bod op Altice France overweegt.

Verzekeraar ASR verloor 2,4 procent en was daarmee de sterkste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5. Het bedrijf kreeg een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. De kenners brachten ASR in verband met een overname van branchegenoot Vivat.

JD Sports won ruim 5 procent in Londen. Het Britse moederbedrijf van onder meer Perry en Aktiesport heeft de winst in het afgelopen gebroken boekjaar flink opgevoerd. AB Foods, het moederbedrijf van kledingketen Primark, klom meer dan 4 procent na goed ontvangen halfjaarresultaten.

In Parijs steeg het Franse supermarktconcern Casino 1,3 procent dankzij meevallende omzetcijfers. Sanofi pluste 0,6 procent na bevestiging dat Advent International een onderdeel overneemt van de Franse farmaceut. Verder stonden Europese autobedrijven in de plus, nadat China aankondigde de regels voor buitenlandse partijen op de Chinese automarkt te zullen versoepelen.

De euro was 1,2345 dollar waard, tegen 1,2368 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 66,10 dollar. Brentolie zakte 0,2 procent in prijs tot 71,30 dollar per vat.