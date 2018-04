Winkeliers: niet overdrijven met laadpalen

Detailhandel Nederland roept de politiek in Den Haag op om Europese regels over laadpalen niet heel streng uit te voeren. Het gaat om een verplichting voor ondernemers tot het plaatsen van een minimum aantal elektrische laadpalen op hun parkeerterreinen.

De brancheorganisatie vindt die verplichting ,,overbodig” en wijst op de ruimte van lidstaten om de doelstellingen op nationaal niveau op een eigen manier in te vullen. De winkeliers zien het liefst dat de kwestie zo veel mogelijk aan de markt wordt overgelaten. Ook pleiten ze er onder meer voor kleine en middelgrote bedrijven uit te zonderen van de verplichting.

,,Laten we niet overdrijven in het opleggen van een verplichting van het plaatsen van laadpalen, maar inzetten op maatwerk”, zegt Thomas da Silva Rosa, secretaris Europa bij Detailhandel Nederland. ,,De aanschaf, installatie en het onderhoud van meerdere laadpalen kost al snel tienduizenden euro’s, terwijl klanten vaak niet lang genoeg in de winkel blijven om een elektrische auto voldoende bij te laden.”