American Express optimistisch over toekomst

American Express is positief gestemd over de ontwikkeling van het resultaat dit jaar. De winst per aandeel komt volgens het bedrijf in de buurt van 7,30 dollar uit. Eerder hield American Express het op 6,90 dollar tot 7,30 dollar. De omzet stijgt naar verwachting dit jaar met 8 procent.

Ook de afgelopen periode ging volgens topman Stephen Squeri crescendo. De omzet steeg met 12 procent tot dik 9,7 miljard dollar. Onder de streep bleef daar ruim 1,6 miljard euro van over. Dat is 31 procent meer dan de winst die in het eerste kwartaal een jaar eerder werd genoteerd.