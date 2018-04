IMF: groei kan zomaar omslaan in krimp

Nu trekt de wereldeconomie nog stevig aan, maar de stemming kan zomaar omslaan. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de mogelijke gevolgen van alle grote financiële risico’s doorgerekend. In het meest ongunstige scenario kampt de wereldeconomie over drie jaar met krimp.

Waar investeerders en beleidsmakers volgens het IMF vooral voor moeten uitkijken is dat het mis kan gaan bij het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen door centrale banken. Abrupte of slecht getimede ingrepen kunnen beleggers verrassen. Het tumult dat dan ontstaat kan weer voor problemen bij bedrijven zorgen, schulden zouden opeens onbetaalbaar kunnen blijken.

Eigenlijk was er onlangs al sprake van zo’n onstuimige periode op de financiële markten. Beleggers maakten zich opeens erg druk over de stijgende inflatie en een dreigende handelsoorlog, en natuurlijk over de mogelijke reactie van centrale banken en andere spelers op het wereldtoneel. Dat alles toen met een sisser afliep, wil niet zeggen dit een volgende keer weer zo zal gebeuren.

Het IMF kwam eerder deze week met nieuwe economische groeiramingen met daarin de voorspelling dat de wereldeconomie dit jaar en volgend jaar met 3,9 procent vooruitgaat. De vele risico’s en kwetsbaarheden die roet in het eten kunnen gooien somt de denktank nu op in een nieuw rapport.

Ook in opkomende markten en landen met veel lage lonen liggen de gevaren op de loer, aldus het fonds. Daar is in de afgelopen jaren ook geprofiteerd van het beleid van de centrale banken in Europa en de VS. Het afbouwen van de stimulering kan de kapitaalstromen naar die landen dus flink beïnvloeden. Beleidsmakers hier doen er verstandig aan zich daarop met buffers en hervormingen voor te bereiden.

Het IMF wijst verder onder meer op China, waar bedrijfsleven en bevolking de laatste jaren forse schulden hebben opgebouwd en veel schaduwbanken buiten het reguliere financiële toezicht vallen.

Cryptomunten als de bitcoin vormen door hun geringe omvang nu nog niet echt een bedreiging voor de financiële stabiliteit, vindt het IMF. Maar ze kunnen het wel worden. Het IMF dringt erop aan toezichthouders wereldwijd tot een soort consensus komen over hoe ze het beste met cryptomunten kunnen omgaan.