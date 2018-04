Morgan Stanley boekt recordresultaten

De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft in het eerste kwartaal een recordwinst behaald van 2,7 miljard dollar, tegen 1,9 miljard dollar een jaar eerder. Het financiële concern profiteerde van de toegenomen activiteit op de financiële markten en van de Amerikaanse belastingverlagingen.

De inkomsten stegen naar 11,1 miljard dollar, van 9,7 miljard dollar in de eerste drie maanden van 2017. Dat is eveneens een record. Met name bij de handel in aandelen en obligaties deed Morgan Stanley goede zaken, terwijl ook meer geld werd verdiend met adviezen bij fusies en overnames en het begeleiden van beursgangen. Daarnaast gingen de inkomsten uit vermogensbeheer omhoog.

Topman James Gorman sprak in een toelichting van zeer sterke resultaten voor de bank bij alle divisies.