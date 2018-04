Arcadis onderuit op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag vrijwel vlak geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen zonder grote koersuitslagen. Beleggers kregen een hoop kwartaalberichten voor de kiezen van grote bedrijven als Unilever. Op het Damrak ging advies- en ingenieursbureau Arcadis in de uitverkoop na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 552,63 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 807,54,46 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen 0,2 procent. Frankfurt zakte 0,2 procent.

Arcadis zakte ruim 7 procent bij de middelgrote bedrijven. Het bedrijf behaalde in het eerste kwartaal een lagere omzet door negatieve wisselkoerseffecten. Op eigen kracht groeiden de opbrengsten bij de onderneming wel. Ook de operationele winst ging omlaag.