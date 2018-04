Beurzen gemengd op drukke cijferdag

De Europese beurzen lieten donderdag een gemengd beeld zien. Beleggers kregen een hoop kwartaalberichten voor de kiezen van grote bedrijven als Unilever en Nestlé. Op het Damrak ging advies- en ingenieursbureau Arcadis in de uitverkoop na teleurstellende resultaten. Ook Unilever moest het ontgelden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 552,46 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 806,34 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen 0,2 procent. Frankfurt zakte 0,1 procent.

Arcadis was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van bijna 6 procent. Het bedrijf boekte minder omzet in het eerste kwartaal vanwege negatieve wisselkoerseffecten. Ook de operationele winst ging omlaag. Navigatiebedrijf TomTom voerde de stijgers aan met een winst van 4 procent.

PostNL raakte bijna 4 procent kwijt. Het bedrijf wil dat de postmarkt wordt geconsolideerd. Door de samenvoeging van spelers op de markt blijven postdiensten behouden voor de consument, zei topvrouw Herna Verhagen tegen De Telegraaf.

Bij de hoofdfondsen bungelde Unilever onderaan met een verlies van 1,7 procent. Het levensmiddelenconcern koopt voor 6 miljard euro aan eigen aandelen in en verhoogde het dividend. Volgens analisten van Morgan Stanley is het inkoopprogramma ,,geruststellend, maar wel in lijn met de verwachtingen”. Kabel- en telecombedrijf Altice ging aan kop met een winst van 2 procent.

In Zürich daalde Novartis 1,9 procent. De Zwitserse farmaceut zag afgelopen kwartaal de winst en omzet groeien en rekent ook voor het hele jaar op groei, na drie vrij zware jaren op rij. Het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé, dat ook met cijfers kwam, klom 0,5 procent.

Weir Group dikte 5,5 procent aan in Londen. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat het Britse ingenieursbedrijf zijn Amerikaanse branchegenoot ESCO wil overnemen.

Het Franse reclamebedrijf Publicis Groupe steeg 7 procent in Parijs dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Merck won 0,9 procent in Frankfurt. Het Duitse farmacie- en chemieconcern verkoopt zijn divisie voor consumentenproducten aan het Amerikaanse Procter & Gamble voor 3,4 miljard euro.

De euro was 1,2362 dollar waard, tegen 1,2372 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,8 procent tot 69,03 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer, op 74,17 dollar per vat.