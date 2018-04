Eventbrite koopt ook Spaanse ticketverkoper

De Amerikaanse onlineverkoper van kaartjes Eventbrite breidt verder uit in Europa. Het bedrijf koopt zijn Spaanse branchegenoot Ticketea. Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt.

Met de overname van Ticketea, dat de kaartverkoop van enkele grote Spaanse festivals regelt, verstevigt Eventbrite zijn positie in Europa.

Eventbrite wil in Europa de belangrijkste speler worden in de verkoop van kaartjes voor middelgrote concerten en evenementen. Met dat doel kocht het bedrijf in 2017 ook het Nederlandse Ticketscript. Door die overname werd Eventbrite de op twee na grootste onlineverkoper van kaartjes in Europa.

De markt voor ticketbedrijven is de afgelopen tijd in beweging. Het Franse mediabedrijf kondigde eerder deze week aan het Nederlandse Paylogic in te lijven. Dat bedrijf verkoopt met name kaartjes voor dance-evenementen als Tomorrowland en Awakenings.