Grotere oogst asperges in 2017

De Nederlandse oogst van asperges is in 2017 met circa 12 procent gestegen naar 20.800 ton ten opzichte van 2016. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de afgelopen tien jaar is de aspergeoogst met bijna 40 procent gegroeid. De geoogste oppervlakte asperges ging vorig jaar met 11 procent omhoog tot 3322 hectare. In het afgelopen decennium was hier een toename met 61 procent te zien. Het grootste deel van de aspergeteelt is te vinden in Limburg en Noord-Brabant.

In de hele Europese Unie neemt Nederland de vijfde plaats in wat betreft de teelt van asperges. Duitsland is met afstand de grootste Europese producent van asperges.