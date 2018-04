Haven Rotterdam verwerkt meer containers

De Rotterdamse haven verwerkt almaar meer containers. In het eerste kwartaal van dit jaar was sprake van een groei van de containeroverslag met 6,1 procent. De aangevoerde containers zaten in doorsnee iets minder vol. De toename in gewicht bedroeg 4,6 procent.

Behalve containers verwerkte de haven ook meer minerale olieproducten. Deze werden vooral vanuit Rotterdam naar elders verscheept. Verder steeg de overslag van biomassa en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) volgens de haven ,,spectaculair”.

Het totaal van de aangevoerde goederen liep in de maanden januari, februari en maart evenwel wat terug. In totaal werd 117,8 miljoen ton overgeslagen, tegen 119,3 miljoen ton in het eerste kwart van 2017. Vooral kolen, ijzererst, schroot en ruwe olie werden minder vaak overgeslagen.

Verder werden vrijwel geen windturbinefunderingen geladen voor offshore windparken. Dit zal het lopende kwartaal anders zijn, aldus het havenbedrijf.