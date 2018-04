Omzet Procter & Gamble gaat omhoog

De Amerikaanse producent van was- en verzorgingsproducten Procter & Gamble (P&G) heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet behaald, met name dankzij positieve wisselkoerseffecten. De winst bleef vrijwel onveranderd.

Het bedrijf met bekende merken als Pampers, Gillette, Braun en Ariel boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 16,3 miljard dollar, een stijging van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Als wisselkoersen, overnames en desinvesteringen buiten beschouwing worden gelaten ging de omzet met 1 procent omhoog, geholpen door gestegen verkopen van schoonheidsproducten en huishoudelijke producten. De nettowinst was stabiel op 2,5 miljard dollar.

De concurrent van Unilever schroefde zijn winstverwachting voor het hele jaar licht op, maar handhaafde zijn prognose voor de onderliggende omzetgroei. Eerder op de dag werd nog bekend dat P&G de consumentenproductendivisie van het Duitse Merck koopt voor 3,4 miljard euro.