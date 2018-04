Recordomzet voor brouwer Bavaria

Bavaria heeft 2017 afgesloten met een recordomzet. De bierbrouwer, die het afgelopen jaar de nodige investeringen deed om verder te kunnen groeien, zag de opbrengsten met 6,5 procent groeien tot 659 miljoen euro. De winst van de brouwer viel, mede door gestegen kosten, wel lager uit.

Zo is geïnvesteerd in merken als Swinckels’, Rodenbach, Palm en Brugge Tripel. Bavaria sprak zelf van een uitdagend jaar. De brouwer kampte in Nederland met een toenemende concurrentie op het gebied van alcoholvrij bier, promotiedruk in supermarkten en kortingsdruk in de horeca. Verder waren er ,,uitdagingen” door de brexit en overheidsreguleringen in Afrika en Azië.

Bestuursvoorzitter Jan-Renier Swinkels van het familiebedrijf sprak over een tussenjaar, na de vele veranderingen in 2016 waarin het bedrijf de nodige overnames deed en samenwerkingsverbanden sloot. Daarvan zal de brouwer de komende tijd de vruchten gaan plukken, aldus de topman. Verder zal Bavaria zich dit jaar onder meer richten op kostendiscipline. In Ethiopië wordt de productiecapaciteit van het lokale bier Habesha uitgebreid, waardoor heel het land bediend kan worden.