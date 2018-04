Tel Sell komt terug op televisie

Thuiswinkelbedrijf Tel Sell heeft een nieuwe eigenaar. De Oostenrijkse branchegenoot Mediashop heeft het bedrijf gekocht en is van plan de aloude ‘infomercials’ weer op televisie uit te zenden.

Tel Sell werd in de jaren negentig bekend met lange, vaak met Amerikaans accent nagesynchroniseerde tv-reclames. Na een faillissement en doorstart in 2008 richtte het bedrijf zich steeds meer op online winkelen. Mediashop ziet juist wel brood in televisie en heeft zendtijd voor Tel Sell ingekocht bij RTL.

Mediashop verkoopt zijn waren naar eigen zeggen in meer dan veertig landen. Met de overname wil het een groter marktaandeel in West-Europa.