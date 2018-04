Unilever beloont aandeelhouders

Unilever gaat zijn aandeelhouders belonen. Het was- en levensmiddelenconcern kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van maximaal 6 miljard euro. Daarnaast verhoogt het bedrijf het dividend met 8 procent. Een deel van de opbrengsten van de verkoop van de spreaddivisie zal worden aangewend om deze kosten te dekken. Verder ziet Unilever zich gesterkt door de vooruitzichten.

Unilever sloot de eerste maanden van het jaar af met een omzet van 12,6 miljard euro. Dat was ruim 5 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2017. De daling is vooral het gevolg van negatieve wisselkoerseffecten. De onderliggende omzetgroei bedroeg 3,4 procent.

Het concern hield vast aan zijn verwachtingen voor 2018, waarbij het een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent voorziet. Verder zullen de marges verbeteren. In mei wordt begonnen met het aangekondigde aandeleninkoopprogramma.