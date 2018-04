‘Besluit steunbeleid ECB kan nog even duren’

Beleidsmakers bij de Europese Centrale Bank (ECB) wachten mogelijk nog tot juli voor ze besluiten hoe het nu verder moet met hun omvangrijke opkoopprogramma van schuldpapier. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Door zo lang te wachten is het mogelijk om te kijken of de economie van de eurozone erin slaagt haar enigszins zwakke eerste kwartaal van dit jaar te boven te komen. De ECB weigerde commentaar te geven. ECB-president Mario Draghi stelde vrijdag in een verklaring juist dat hij denkt dat de trend van economische groei waarschijnlijk wel zal aanhouden.

De ECB pompt via het opkoopprogramma nu nog altijd 30 miljard euro per maand in de economie. Inmiddels lijkt dit stimuleringsbeleid wel zijn langste tijd te hebben gehad, omdat het eurogebied zijn crisisjaren volgens deskundigen nu toch wel te boven is.

Het opkoopprogramma duurt in ieder geval nog tot eind september, over de periode daarna moet nog een besluit worden genomen. Kenners rekenen erop dat er straks een verdere afbouw volgt. Het ligt in de verwachting dat de ECB dan in de loop van volgend jaar ook de rente voorzichtig weer wat kan gaan opschroeven.