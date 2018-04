NVB-Bouw: verbied gasaansluiting in 2019

Een verbod op gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen moet volgend jaar al ingaan. Daarvoor pleit NVB-Bouw, dat de belangen van bouwondernemers en aannemers behartigt.

Deze zomer verdwijnt de verplichting nieuwe woningen op het gasnet aan te sluiten, maar volgens Adema biedt een algeheel verbod bouwers meer duidelijkheid ,,Nu kan de ene gemeente gas loslaten, terwijl de andere dat niet doet. Het zou goed zijn om met een verbod een gelijk speelveld te creëren.’’

In de maatschappij is het draagvlak voor een afscheid van gas groot, mede door de Groningse aardbevingsproblematiek. De sector wil ook een steentje bijdragen. ,,We vertegenwoordigen 80 procent van de bouwers. Veel leden bouwen al gasloze woningen’’, aldus Adema. ,,Laten we nu doorpakken.”