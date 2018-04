UWV: geschikte ICT’er moeilijk te vinden

Werkgevers vinden het steeds moeilijker om geschikt ICT-personeel te vinden. Vaak zijn er wel genoeg mensen die werk in computertechnologie zoeken, maar hun opleiding sluit niet aan bij de eisen van ondernemers. Dat stelt uitkeringsinstantie UWV in een nieuw rapport

De krapte is de afgelopen drie jaar toegenomen. Vorig jaar was de helft van de ruim 53.000 ICT-vacatures moeilijk te vervullen, maakt het UWV op uit een peiling bij personeelsafdelingen. In 2016 was het voor iets meer dan een derde van de vacatures moeilijk een geschikte kandidaat te vinden.

De wervingsproblemen doen zich vooral voor bij banen op HBO-niveau. Die zijn goed voor 80 procent van alle vacatures waar amper geschikte sollicitanten op afkomen. Dat is een groot verschil met MBO-functies, waar maar 5 procent van de vacatures langdurig openstaat.