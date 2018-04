Vattenfall stort zich op elektrische auto’s

Het Zweedse energieconcern Vattenfall gaat zich nog sterker richten op oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het moederbedrijf van het Nederlandse Nuon heeft de ambitie om een leidende positie op te bouwen in Noordwest-Europa met laadpalen voor elektrisch aangedreven voertuigen.

Vattenfall heeft hiervoor een nieuw bedrijfsonderdeel opgezet waar nu zestig mensen werken. De onderneming heeft momenteel al 8800 oplaadpunten in Zweden, Duitsland en Nederland en is van plan nieuwe markten te betreden zoals Groot-Brittannië, Frankrijk en Noorwegen. Het energieconcern mikt op een jaarlijkse verdubbeling van het netwerk en een omzet van omgerekend bijna 100 miljoen euro over vijf jaar.

Om het gebruik van elektrische auto’s verder te promoten is Vattenfall bezig om zijn vloot van 3500 bedrijfsauto’s te vervangen door elektrische modellen. Dat moet in 2022 zijn gedaan. De strategie van Vattenfall is er verder op gericht om binnen één generatie volledig vrij te zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen.