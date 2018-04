Wells Fargo schikt voor 1 miljard dollar

De Amerikaanse bank Wells Fargo betaalt 1 miljard dollar in een schikking met toezichthouders over wanpraktijken bij de afdelingen die autoleningen en hypotheken verstrekken. Er waren onder meer te hoge kosten in rekening gebracht aan klanten. Die gaat Wells Fargo tevens vergoeden.

Het gaat om de grootste afstraffing van een Amerikaanse bank sinds president Donald Trump in het land aan de macht is gekomen. Maar het is niet het enige schandaal waar Wells Fargo mee te maken heeft.

Vorig jaar kwam ook een grote fraude aan het licht met miljoenen spookrekeningen. Medewerkers van Wells Fargo openden jarenlang rekeningen namens klanten, zonder dat die daarvoor toestemming hadden gegeven. Zij hoopten op die manier de ambitieuze productiedoelstellingen van de bank te halen.

De schikking hakt stevig in de resultaten van de bank. De nettowinst over het eerste kwartaal wordt met dik 14 procent naar beneden bijgesteld, tot 96 dollarcent per aandeel. Wells Fargo heeft bij de schikking geen schuld bekend.